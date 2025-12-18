Festival du film d’aventure, l’Hivernale 360 degrés d’aventure – Rue de la pépinière Millau

Festival du film d’aventure, l’Hivernale 360 degrés d’aventure –

Cinéode Cinémas de Millau Millau Aveyron

2026-02-04

2026-02-07

2026-02-04

C’est reparti pour 4 jours de projections en immersion dans d’incroyables épopées sportives en présence des réalisateurs et aventuriers au cinéma de Millau.

MILLAU, votre destination aventure

4 jours d’aventure à Millau !

Le festival du film d’aventure vous invite à découvrir des histoires extraordinaires, des paysages à couper le souffle et à rencontrer les aventuriers qui les ont vécues.

Projections en soirée et en fin d’après-midi des films d’aventure pour tous les goûts, du mercredi au vendredi.

Samedi après-midi dédié aux familles avec des films d’aventure, des ateliers de films en Réalité Virtuelle, une librairie de l’aventure et des conférences. En soirée, ne manquez pas la cérémonie de remise des prix suivie de la projection des films récompensés.

Scolaires des projections le jeudi et vendredi matin pour aborder des thèmes importants de manière ludique et inspirante. .

English :

Here we go again, for 4 days of screenings immersed in incredible sporting epics, in the presence of the directors and adventurers, at the Millau cinema.

