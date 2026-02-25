FESTIVAL DU FILM D’AVENTURE

Ciné-théâtre La Forge Villefort Lozère

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

FESTIVAL DU FILM D’AVENTURE dans le cadre du Contest d’escalade à Villefort.

Pour l’occasion, on vous propose des films d’aventure au ciné-théâtre la Forge, en deux sessions !

‘ e / –

‘ / 2

FESTIVAL DU FILM D’AVENTURE dans le cadre du Contest d’escalade à Villefort samedi 7 mars.

La Loco-Motive 48 est partenaire du contest d’escalade organisé par Lausèrt Escalada à la halle des sports de Gratassac.

Pour l’occasion, on vous propose des films d’aventure au ciné-théâtre la Forge, en deux sessions ! ‘ ́ ̀ ̂ !

Qualifs en moulinette 10h 15h30

‘ / –

Finale en tête 17h 18h30

‘ / 2

Une belle journée sport et culture en perspective grimpe, films et convivialité ! .

Ciné-théâtre La Forge Villefort 48800 Lozère Occitanie caf.htescevennes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ADVENTURE FILM FESTIVAL as part of the Climbing Contest in Villefort.

For the occasion, we’re bringing you adventure films at the ciné-théâtre la Forge, in two sessions!

???????? ?? ???? ?’???????e / ?????? ? ?????-???

???????? ?? ???? ?’???????? / ?????? 2 ??? ?????

L’événement FESTIVAL DU FILM D’AVENTURE Villefort a été mis à jour le 2026-02-23 par 48-OT Mont Lozere