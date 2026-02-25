FESTIVAL DU FILM D’AVENTURE Villefort
FESTIVAL DU FILM D’AVENTURE
Ciné-théâtre La Forge Villefort Lozère
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
FESTIVAL DU FILM D’AVENTURE dans le cadre du Contest d’escalade à Villefort.
Pour l’occasion, on vous propose des films d’aventure au ciné-théâtre la Forge, en deux sessions !
La Loco-Motive 48 est partenaire du contest d’escalade organisé par Lausèrt Escalada à la halle des sports de Gratassac.
Qualifs en moulinette 10h 15h30
Finale en tête 17h 18h30
Une belle journée sport et culture en perspective grimpe, films et convivialité ! .
Ciné-théâtre La Forge Villefort 48800 Lozère Occitanie caf.htescevennes@gmail.com
English :
ADVENTURE FILM FESTIVAL as part of the Climbing Contest in Villefort.
For the occasion, we’re bringing you adventure films at the ciné-théâtre la Forge, in two sessions!
