Festival du film de Compiègne 24ème édition Jaux

Festival du film de Compiègne 24ème édition

Place Jacques Tati Jaux Oise

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-23

2025-11-18

24ᵉ Festival du film de Compiègne Témoin de l’Histoire

Depuis 2001, le Festival du film de Compiègne célèbre un cinéma exigeant, attentif à la mémoire des peuples et aux récits qui éclairent notre présent.

Chaque année, il ouvre une fenêtre sur le monde et invite à une traversée des siècles et des continents à travers l’Histoire portée à l’écran.

Une 24ᵉ édition audacieuse et engagée

Cette année, le festival propose une sélection riche, entre fictions et documentaires marquants

– Berlinguer, la grande ambition nous replonge au cœur de la guerre froide en Italie.

– Deux Procureurs, de Sergei Loznitsa, ausculte l’effroi des purges staliniennes.

– La Disparition de Josef Mengele, de Kirill Serebrennikov, interroge la fuite et l’impunité des criminels nazis en Amérique du Sud.

– Bande-son pour un coup d’État, de Johan Grimonprez, mêle jazz et politique dans un récit documentaire audacieux.

– En avant-première, Magellan de Lav Diaz nous entraîne dans une odyssée naturaliste où le rêve d’exploration bascule en entreprise coloniale.

Le festival célèbre également l’Histoire dans sa dimension artistique

– Lumière, l’aventure continue !, de Thierry Frémaux, fait redécouvrir l’émerveillement intact des frères Lumière.

– Nouvelle Vague, de Richard Linklater, et la projection de À bout de souffle de Jean-Luc Godard mettent en lumière une génération de cinéastes qui a révolutionné le cinéma.

– Marcel et Monsieur Pagnol, de Sylvain Chomet, revisite avec humour et poésie la figure de Marcel Pagnol.

– Alain Berliner rend hommage à Brigitte Bardot dans un documentaire inédit.

Parce que l’Histoire est aussi une aventure intime, le public pourra découvrir

– un Jean Valjean avant Les Misérables,

– un Cervantès prisonnier rêvant déjà de Don Quichotte,

– une famille ballottée par l’Occupation dans La Bonne Étoile,

– ou encore Mary Anning, une jeune passionnée de fossiles devenue pionnière de la paléontologie, pour le plaisir des plus jeunes.

Une semaine de cinéma à Compiègne

Des films de patrimoine, des rencontres, et bien d’autres surprises vous attendent toute la semaine au cinéma Majestic et dans différents lieux du centre-ville de Compiègne. Venez partager ce grand rendez-vous du cinéma et de la mémoire vivante !

Consultez le programme complet

Lire le programme du 24e Festival du film de Compiègne 2025

Place Jacques Tati Jaux 60880 Oise Hauts-de-France +33 6 42 90 54 46

English :

24? Compiègne Film Festival ? Witness to History

Since 2001, the Compiègne Film Festival has been celebrating demanding cinema, attentive to the memory of peoples and the stories that shed light on our present.

Each year, it opens a window on the world, inviting us to cross the centuries and continents through history brought to the screen.

A bold and committed 24th edition

This year, the festival offers a rich selection of outstanding fiction and documentary films:

– Berlinguer, la grande ambition takes us back to the heart of the Cold War in Italy.

– Sergei Loznitsa?s Deux Procureurs (Two Prosecutors) examines the horrors of the Stalinist purges.

– The Disappearance of Josef Mengele, by Kirill Serebrennikov, examines the flight and impunity of Nazi criminals in South America.

– Bande-son pour un coup d?État, by Johan Grimonprez, blends jazz and politics in an audacious documentary.

– In a preview, Lav Diaz?s Magellan takes us on a naturalistic odyssey where the dream of exploration turns into a colonial enterprise.

The festival also celebrates history in its artistic dimension:

– Thierry Frémaux?s Lumière, l?aventure continue rediscovers the untouched wonder of the Lumière brothers.

– Richard Linklater?s Nouvelle Vague and the screening of Jean-Luc Godard?s À bout de souffle highlight a generation of filmmakers who revolutionized cinema.

– Sylvain Chomet’s Marcel et Monsieur Pagnol revisits the figure of Marcel Pagnol with humor and poetry.

– Alain Berliner pays tribute to Brigitte Bardot in a never-before-seen documentary.

Because history is also an intimate adventure, audiences can discover

– a Jean Valjean before Les Misérables,

– a prisoner Cervantes already dreaming of Don Quixote,

– a family tossed about by the Occupation in La Bonne Étoile,

– or Mary Anning, a young fossil enthusiast who became a pioneer in paleontology, for the enjoyment of the very young.

A week of cinema in Compiègne

Heritage films, encounters and many other surprises await you all week long at the Majestic cinema and in various venues in downtown Compiègne. Come and take part in this great gathering of cinema and living memory!

See the full program

Read the program for the 24th Compiègne Film Festival 2025

German :

24? Filmfestival von Compiègne ? Zeuge der Geschichte

Seit 2001 feiert das Filmfestival von Compiègne ein anspruchsvolles Kino, das auf das Gedächtnis der Völker und auf die Geschichten achtet, die unsere Gegenwart erhellen.

Jedes Jahr öffnet das Festival ein Fenster zur Welt und lädt zu einer Reise durch die Jahrhunderte und Kontinente ein, bei der die Geschichte auf die Leinwand gebracht wird.

Eine mutige und engagierte 24

In diesem Jahr bietet das Festival eine reiche Auswahl an Spiel- und Dokumentarfilmen:

– Berlinguer, la grande ambition führt uns zurück ins Herz des Kalten Krieges in Italien.

– Zwei Staatsanwälte von Sergei Loznitsa untersucht den Schrecken der stalinistischen Säuberungen.

– Kirill Serebrennikovs The Disappearance of Josef Mengele befasst sich mit der Flucht und der Straflosigkeit von Nazi-Verbrechern in Südamerika.

– Bande-son pour un coup d’État (Soundtrack für einen Staatsstreich) von Johan Grimonprez verbindet Jazz und Politik in einer gewagten dokumentarischen Erzählung.

– Die Vorpremiere von Lav Diaz’ Magellan führt uns auf eine naturalistische Odyssee, auf der der Traum von der Entdeckung in ein koloniales Unternehmen umschlägt.

Das Festival feiert die Geschichte auch in ihrer künstlerischen Dimension:

– Lumière, l’aventure continue! von Thierry Frémaux lässt die ungebrochene Begeisterung der Brüder Lumière wiederentdecken.

– Nouvelle Vague, von Richard Linklater, und die Vorführung von Jean-Luc Godards À bout de souffle beleuchten eine Generation von Filmemachern, die das Kino revolutioniert haben.

– Marcel et Monsieur Pagnol von Sylvain Chomet beleuchtet mit Humor und Poesie die Figur des Marcel Pagnol neu.

– Alain Berliner würdigt Brigitte Bardot in einem bisher unveröffentlichten Dokumentarfilm.

Da Geschichte auch ein intimes Abenteuer ist, kann das Publikum Folgendes entdecken:

– einen Jean Valjean vor Les Misérables,

– einen gefangenen Cervantes, der bereits von Don Quijote träumt,

– eine Familie, die in der Besatzungszeit hin und her geworfen wird, in La Bonne Étoile,

– oder Mary Anning, eine junge Fossilienliebhaberin, die zur Pionierin der Paläontologie wurde, zur Freude der Jüngsten.

Eine Woche Kino in Compiègne

Filme aus dem Kulturerbe, Begegnungen und viele andere Überraschungen erwarten Sie die ganze Woche über im Majestic-Kino und an verschiedenen Orten im Stadtzentrum von Compiègne. Kommen Sie und teilen Sie dieses große Treffen des Kinos und der lebendigen Erinnerung!

Sehen Sie sich das vollständige Programm an

Lesen Sie das Programm des 24. Filmfestivals von Compiègne 2025

Italiano :

24? Festival del cinema di Compiègne ? Testimone della storia

Dal 2001, il Festival di Compiègne celebra un cinema esigente, attento alla memoria dei popoli e alle storie che illuminano il nostro presente.

Ogni anno apre una finestra sul mondo e invita a viaggiare nei secoli e nei continenti attraverso la Storia vista sullo schermo.

Una 24a edizione coraggiosa e impegnata

Quest’anno il festival offre una ricca selezione di film di finzione e documentari di grande qualità:

– Berlinguer, la grande ambizione ci riporta nel cuore della Guerra Fredda in Italia.

– Two Prosecutors di Sergei Loznitsa esamina gli orrori delle purghe staliniane.

– The Disappearance of Josef Mengele, di Kirill Serebrennikov, esamina la fuga e l’impunità dei criminali nazisti in Sud America.

– Bande-son pour un coup d’État, di Johan Grimonprez, fonde jazz e politica in un audace documentario.

– In anteprima, Magellano di Lav Diaz ci porta in un’odissea naturalistica dove il sogno dell’esplorazione si trasforma in un’impresa coloniale.

Il festival celebra anche la storia nella sua dimensione artistica:

– Lumière, l’aventure continue di Thierry Frémaux riscopre la meraviglia incontaminata dei fratelli Lumière.

– Nouvelle Vague, di Richard Linklater, e la proiezione di À bout de souffle di Jean-Luc Godard evidenziano una generazione di cineasti che ha rivoluzionato il cinema.

– Marcel et Monsieur Pagnol, di Sylvain Chomet, rivisita la figura di Marcel Pagnol con umorismo e poesia.

– Alain Berliner rende omaggio a Brigitte Bardot in un documentario inedito.

Poiché la storia è anche un’avventura intima, il pubblico potrà scoprire

– jean Valjean prima di Les Misérables,

– un prigioniero Cervantes che sogna già il Don Chisciotte,

– una famiglia distrutta dall’occupazione in La Bonne Étoile,

– e Mary Anning, una giovane appassionata di fossili che divenne una pioniera della paleontologia, per il divertimento di grandi e piccini.

Una settimana di cinema a Compiègne

Film sul patrimonio, incontri e molte altre sorprese vi aspettano per tutta la settimana al cinema Majestic e in vari luoghi del centro di Compiègne. Partecipate a questa grande festa del cinema e della memoria vivente!

Vedi il programma completo

Leggi il programma del 24° Festival del Cinema di Compiègne 2025

Espanol :

24? Festival de cine de Compiègne ? Testigos de la Historia

Desde 2001, el Festival de Cine de Compiègne celebra un cine exigente, atento a la memoria de los pueblos y a las historias que arrojan luz sobre nuestro presente.

Cada año, abre una ventana al mundo e invita a viajar a través de los siglos y los continentes a través de la Historia vista en la pantalla.

Una 24ª edición audaz y comprometida

Este año, el festival ofrece una rica selección de destacadas películas de ficción y documentales:

– Berlinguer, la grande ambition nos traslada al corazón de la Guerra Fría en Italia.

– Dos fiscales, de Sergei Loznitsa, examina los horrores de las purgas estalinistas.

– La desaparición de Josef Mengele, de Kirill Serebrennikov, examina la huida y la impunidad de los criminales nazis en Sudamérica.

– Bande-son pour un coup d’État, de Johan Grimonprez, mezcla jazz y política en un atrevido documental.

– En primicia, Magallanes, de Lav Díaz, nos lleva a una odisea naturalista en la que el sueño de la exploración se convierte en una empresa colonial.

El festival también celebra la historia en su dimensión artística:

– Lumière, l’aventure continue, de Thierry Frémaux, redescubre la maravilla intacta de los hermanos Lumière.

– Nouvelle Vague, de Richard Linklater, y la proyección de À bout de souffle, de Jean-Luc Godard, ponen de relieve una generación de cineastas que revolucionó el cine.

– Marcel et Monsieur Pagnol, de Sylvain Chomet, revisa la figura de Marcel Pagnol con humor y poesía.

– Alain Berliner rinde homenaje a Brigitte Bardot en un documental inédito.

Porque la historia es también una aventura íntima, el público podrá descubrir

– jean Valjean antes de Los Miserables,

– a un Cervantes prisionero que ya soñaba con El Quijote,

– una familia desgarrada por la Ocupación en La Bonne Étoile,

– y a Mary Anning, una joven entusiasta de los fósiles que se convirtió en pionera de la paleontología, para disfrute de todas las edades.

Una semana de cine en Compiègne

Películas sobre el patrimonio, encuentros y muchas otras sorpresas le esperan durante toda la semana en el cine Majestic y en diversos locales del centro de Compiègne. Participe en esta gran fiesta del cine y de la memoria viva

Ver el programa completo

Leer el programa del 24º Festival de Cine de Compiègne 2025

