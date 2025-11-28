Festival du Film de Lamotte-Beuvron Lamotte-Beuvron

Festival du Film de Lamotte-Beuvron

12 Rue de l’Allée Verte Lamotte-Beuvron Loir-et-Cher

Début : Dimanche 2025-11-28

fin : 2025-11-30

2025-11-28

Festival du film organisé par la ville de Lamotte-Beuvron

Le Festival du Film de Lamotte-Beuvron revient pour sa 8e édition. Cette année encore, il mettra à l’honneur la relation unique qui lie l’homme et l’animal à travers des films, des rencontres, etc. Le Festival inaugurera la nouvelle salle de cinéma de Lamotte-Beuvron, rue de l’Allée Verte. Programmation à venir. .

+33 2 54 88 84 99

English :

Film festival organized by the town of Lamotte-Beuvron

German :

Filmfestival, organisiert von der Stadt Lamotte-Beuvron

Italiano :

Festival del cinema organizzato dalla città di Lamotte-Beuvron

Espanol :

Festival de cine organizado por la ciudad de Lamotte-Beuvron

