Festival du Film de Lamotte-Beuvron Lamotte-Beuvron vendredi 28 novembre 2025.
12 Rue de l'Allée Verte Lamotte-Beuvron Loir-et-Cher
Début : Dimanche 2025-11-28
fin : 2025-11-30
2025-11-28
Festival du film organisé par la ville de Lamotte-Beuvron
Le Festival du Film de Lamotte-Beuvron revient pour sa 8e édition. Cette année encore, il mettra à l'honneur la relation unique qui lie l'homme et l'animal à travers des films, des rencontres, etc. Le Festival inaugurera la nouvelle salle de cinéma de Lamotte-Beuvron, rue de l'Allée Verte. Programmation à venir.
12 Rue de l’Allée Verte Lamotte-Beuvron 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 88 84 99
English :
Film festival organized by the town of Lamotte-Beuvron
German :
Filmfestival, organisiert von der Stadt Lamotte-Beuvron
Italiano :
Festival del cinema organizzato dalla città di Lamotte-Beuvron
Espanol :
Festival de cine organizado por la ciudad de Lamotte-Beuvron
