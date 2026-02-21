Festival du film de Pêche à la Mouche Cinéma Olympia Pontarlier
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-03-06 20:40:00
fin : 2026-03-06 22:45:00
2026-03-06
le Festival du film consacré à la Pêche à la Mouche revient dans votre Cinéma Olympia Pontarlier le 6 Mars à 20h30
Séance soutenue localement par l’Aappma la Truite du Haut Doubs et du Bief Rouge .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
