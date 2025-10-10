Festival du film de rando à Saint-Rémy-de-Provence Ciné Palace Saint-Rémy-de-Provence

Vendredi 10 octobre 2025 à partir de 20h. Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-10 20:00:00

Rendez-vous le vendredi 10 octobre au Ciné-Palace à Saint-Rémy-de-Provence pour la 2ème édition du Festival du film de rando.

Cette année, Saint-Rémy-de-Provence accueille la seconde édition du Festival du film de rando !



À partir de 20h au Ciné-Palace, découvrez en une seule séance, un programme de 5 courts métrages. En toile de fond vous retrouverez le thème central la randonnée, qui vous fera voyager à travers le monde. De l’Équateur au Népal en passant par la France, le Canada ou encore l’Espagne, enivrez vous devant des paysages aussi naturels que désertiques.



Une aventure humaine à ne pas manquer. .

Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 67 87 cinepalace13210@orange.fr

English :

See you on Friday, 10 October at the Ciné-Palace in Saint-Rémy-de-Provence for the 2nd edition of the Hiking Film Festival.

German :

Wir sehen uns am Freitag, den 10. Oktober im Ciné-Palace in Saint-Rémy-de-Provence zur zweiten Ausgabe des Wanderfilmfestivals.

Italiano :

Unitevi a noi venerdì 10 ottobre al Ciné-Palace di Saint-Rémy-de-Provence per il 2° Festival du film de rando.

Espanol :

Únase a nosotros el viernes 10 de octubre en el Ciné-Palace de Saint-Rémy-de-Provence para asistir al 2º Festival du film de rando.

