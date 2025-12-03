Festival du film de rando Histoires & crapahutes Cinéma UGC Ciné Cité Atlantis Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-03 19:15 – 22:15

Gratuit : non Billetterie : histoirescrapahute.wixsite.com/hetc/billeterie Tout public

Il s’agit d’un festival itinérant partout en France, en salles de cinéma, qui présente, en sélection, des films ayant pour toile de fond la randonnée, mais qui parlent de bien d’autres sujets tels que la résilience, la rencontre, le dépassement de soi, l’itinérance… 1 séance, 5 aventures humaines, 3h de sensations et d’émotions (dont 2h30 de projection). L’un des créateurs du festival est présent sur chaque date pour animer la soirée et échanger avec le public. Cet animateur est, par ailleurs, le co-réalisateur d’un des films présentés durant la séance, qui a été tourné en Équateur. Les autres films se déroulent au Canada, en France, au Népal et en Espagne. Plus d’infos sur histoirescrapahutes.com La bande-annonce du festival : https://youtu.be/SVFqvmGELhE?si=oH8QwR2rz-xUs-1V

Cinéma UGC Ciné Cité Atlantis Centre Saint-Herblain 44800

08 92 70 00 00 http://www.ugc.fr/