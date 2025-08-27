Festival du film de rando Histoires & Crapahutes Cinéma Le Pax Lourdes

Festival du film de rando Histoires & Crapahutes

Cinéma Le Pax 7 Rue du Rev Père de Foucauld Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 19:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

La Saison 3 du festival du film de rando Histoires & Crapahutes arrive au printemps 2026 et sera de passage à Lourdes le mercredi 8 Avril au cinéma Le Pax à 19h15

Le festival est itinérant dans les salles de cinéma, en France, mais aussi en Suisse pour cette 3ème saison. Il présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, mais qui parlent de bien d’autres sujets ! Pour cette nouvelle saison les films se déroulent au Népal, en France, et dans les Alpes !

Chaque séance présente 3 aventures humaines, 2h45 de sensations et d’émotions sur fond de paysages grandioses (dont 2h10 de projection). L’un des créateurs du festival est présent sur chaque date pour animer la soirée et échanger avec le public.

Plus d’infos sur http://www.histoirescrapahutes.com

Plus d’informations auprès de:

Jérôme POIZAT 06.87.50.88.19

Philippe DONADILLE 06.64.90.75.05

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Cinéma Le Pax 7 Rue du Rev Père de Foucauld Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Season 3 of the Histoires & Crapahutes hiking film festival arrives in the spring of 2026 and will be in Lourdes on Wednesday, April 8 at the Le Pax cinema at 7:15 p.m

The festival is touring cinemas in France and Switzerland for this 3rd season. It features films set against the backdrop of hiking, but about many other subjects too! For this new season, the films are set in Nepal, France and the Alps!

Each session presents 3 human adventures, 2h45 of sensations and emotions against a backdrop of grandiose landscapes (including 2h10 of screenings). One of the festival’s creators is present on each date to host the evening and chat with the audience.

Further information at http://www.histoirescrapahutes.com

Further information from:

Jérôme POIZAT 06.87.50.88.19

Philippe DONADILLE 06.64.90.75.05

L’événement Festival du film de rando Histoires & Crapahutes Lourdes a été mis à jour le 2026-03-12 par OT de Lourdes|CDT65