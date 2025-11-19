Festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Cinéma Les Toiles du Moun Mont-de-Marsan

Festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES

Cinéma Les Toiles du Moun 447, avenue Corps Franc Pommies Mont-de-Marsan Landes

Début : 2025-11-19

1 séance, 5 films rando-aventure ! et toujours, l’humain au coeur des récits!

La séance présente 5 films dont 4 sont en compétition pour le prix du public. Au total ce sont 3h de sensations et d’émotions! (2h30 de projection et un entracte de 10 min avant le dernier documentaire)

Chaque film fera l’objet d’une introduction par un réalisateur, co-fondateur du festival, qui a, par ailleurs, réalisé ll’un des films (en sélection, hors compétition). Un échange convivial avec le public ponctuera la séance. .

Cinéma Les Toiles du Moun 447, avenue Corps Franc Pommies Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com

