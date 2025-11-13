Festival du film de rando Histoires & Crapahutes Mulhouse

Festival du film de rando Histoires & Crapahutes

Début : Jeudi 2025-11-13 19:30:00

fin : 2025-11-13 22:30:00

2025-11-13

Le festival du film de rando Histoires et crapahutes est de retour avec une Saison 2 épatante, à l’automne 2025!

Il s’agit d’un festival itinérant partout en France (environ 80 villes), en salles de cinéma, qui présente, en sélection, des films ayant pour toile de fond la randonnée, mais qui parlent de bien d’autres sujets tel que la résilience, la rencontre, le dépassement de soi, l’itinérance…

1 séance, 5 aventures humaines, 3h de sensations et d’émotions (dont 2h30 de projection). L’un des créateurs du festival est présent sur chaque date pour animer la soirée et échanger avec le public. Cet animateur est, par ailleurs, le co-réalisateur d’un des films présentés durant la séance, qui a été tourné en Équateur. Les autres films se déroulent au Canada, en France, au Népal et en Espagne.

Réservation en ligne conseillée .

175 Avenue Robert Schuman, Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com

