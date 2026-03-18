Festival du film de rando Histoires & Crapahutes Mulhouse
Festival du film de rando Histoires & Crapahutes Mulhouse dimanche 26 avril 2026.
Festival du film de rando Histoires & Crapahutes
175 avenue Robert Schuman Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26 18:00:00
fin : 2026-04-26 20:45:00
Date(s) :
2026-04-26
Ce festival est itinérant dans les salles de cinéma, en France, mais aussi en Suisse pour cette 3ème saison. Il présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, mais qui parlent de bien d’autres sujets ! Pour cette nouvelle saison les films se déroulent au Népal, en France, et dans les Alpes !
Chaque séance présente 3 aventures humaines, 2h45 de sensations et d’émotions sur fond de paysages grandioses (dont 2h10 de projection). L’un des créateurs du festival est présent sur chaque date pour animer la soirée et échanger avec le public. .
175 avenue Robert Schuman Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com
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English :
L’événement Festival du film de rando Histoires & Crapahutes Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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