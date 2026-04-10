Festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Rue du Lac Ploërmel
Festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Rue du Lac Ploërmel vendredi 8 mai 2026.
Ploërmel
Festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES
Rue du Lac Cinélac Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-08 20:45:00
Date(s) :
2026-05-08
La Saison 3 du festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES arrive au printemps 2026 et sera de passage à Ploërmel !
Ce festival est itinérant dans les salles de cinéma, en France, mais aussi en Suisse pour cette 3ème saison. Il présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, mais qui parlent de bien d’autres sujets ! Pour cette nouvelle saison les films se déroulent au Népal, en France, et dans les Alpes ! Chaque séance présente 3 aventures humaines, 2h45 de sensations et d’émotions sur fond de paysages grandioses (dont 2h10 de projection). L’un des créateurs du festival est présent sur chaque date pour animer la soirée et échanger avec le public. À 18h. .
Rue du Lac Cinélac Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Ploërmel a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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