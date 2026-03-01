FESTIVAL DU FILM DE RANDO HISTOIRES & CRAPAHUTES Saint-Chély-d’Apcher
FESTIVAL DU FILM DE RANDO HISTOIRES & CRAPAHUTES Saint-Chély-d’Apcher samedi 28 mars 2026.
FESTIVAL DU FILM DE RANDO HISTOIRES & CRAPAHUTES
130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28 23:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Le festival du film de rando Histoires & Crapahutes est de retour avec une
saison 3 qui vous fera vivre l’aventure au féminin ! 3 films seront en sélection
pour le prix du public.
– Une Montagne d’Espoir, qui suit une infirmière et sa patiente, atteinte de
troubles psychiatriques à la conquête du col du Thorong La au Népal.
– Un Sentier à soi, qui évoque le cheminement de 3 jeunes femmes en direction
de Compostelle, chacune marchant pour des raisons différentes.
– Via Alpina, sur les pas des pionnières, qui nous conte le périple dans les Alpes
de Zoé Lemaitre. Elle interroge des femmes sur leur rapport à la montagne, le
long de son parcours.
Chaque séance est animée par un des responsables du festival qui présente la
genèse de chaque oeuvre, et échange avec le public. La volonté est d’offrir une
séance feel good d’environ 2h45, autour de la rando, sur fond de paysages
grandioses, et d’aventures humaines inspirantes.
En fin de séance, un vote pour le prix du public est organisé. Le film préféré des
spectateurs sera désigné à l’issue de l’ensemble des votes de la tournée. .
130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie
English :
The Histoires & Crapahutes hiking film festival is back with a season
season 3 with a feminine twist on adventure! 3 films will be shortlisted
for the Audience Award.
