FESTIVAL DU FILM DE RANDO HISTOIRES & CRAPAHUTES Saint-Chély-d’Apcher

FESTIVAL DU FILM DE RANDO HISTOIRES & CRAPAHUTES

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 23:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Le festival du film de rando Histoires & Crapahutes est de retour avec une

saison 3 qui vous fera vivre l’aventure au féminin ! 3 films seront en sélection

pour le prix du public.

– Une Montagne d’Espoir, qui suit une infirmière et sa patiente, atteinte de

troubles psychiatriques à la conquête du col du Thorong La au Népal.

– Un Sentier à soi, qui évoque le cheminement de 3 jeunes femmes en direction

de Compostelle, chacune marchant pour des raisons différentes.

– Via Alpina, sur les pas des pionnières, qui nous conte le périple dans les Alpes

de Zoé Lemaitre. Elle interroge des femmes sur leur rapport à la montagne, le

long de son parcours.

Chaque séance est animée par un des responsables du festival qui présente la

genèse de chaque oeuvre, et échange avec le public. La volonté est d’offrir une

séance feel good d’environ 2h45, autour de la rando, sur fond de paysages

grandioses, et d’aventures humaines inspirantes.

En fin de séance, un vote pour le prix du public est organisé. Le film préféré des

spectateurs sera désigné à l’issue de l’ensemble des votes de la tournée. .

English :

The Histoires & Crapahutes hiking film festival is back with a season

season 3 with a feminine twist on adventure! 3 films will be shortlisted

for the Audience Award.

