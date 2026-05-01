Festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Cinéma les Toiles du Moun Saint-Pierre-du-Mont

Saint-Pierre-du-Mont

Festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES

Cinéma les Toiles du Moun 447 Av. du Corps Franc Pommies Saint-Pierre-du-Mont Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Le festival est itinérant dans les salles de cinéma, en France, mais aussi en Suisse pour cette 3ème saison. Il présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, mais qui parlent de bien d’autres sujets ! Pour cette nouvelle saison les films se déroulent au Népal, en France, et dans les Alpes !

Chaque séance présente 3 aventures humaines, 2h45 de sensations et d’émotions sur fond de paysages grandioses (dont 2h10 de projection). L’un des créateurs du festival est présent sur chaque date pour animer la soirée et échanger avec le public. .

Cinéma les Toiles du Moun 447 Av. du Corps Franc Pommies Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com

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English : Festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES

L’événement Festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saint-Pierre-du-Mont a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Mont-de-Marsan