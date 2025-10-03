Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 2 UGC Ciné Cité Cergy-le-Haut Cergy
Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 2 UGC Ciné Cité Cergy-le-Haut Cergy vendredi 3 octobre 2025.
Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 2
UGC Ciné Cité Cergy-le-Haut 8 Pl. des 3 Gares Cergy Val-d’Oise
Tarif : 5 – 5 – EUR
-14 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 19:00:00
fin : 2025-10-03 22:00:00
Date(s) :
2025-10-03
Le festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES est de retour avec une Saison 2 épatante !
.
UGC Ciné Cité Cergy-le-Haut 8 Pl. des 3 Gares Cergy 95000 Val-d’Oise Île-de-France +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com
English :
The HISTOIRES & CRAPAHUTES hiking film festival is back with a stunning Season 2!
German :
Das Wanderfilmfestival HISTOIRES & CRAPAHUTES ist mit einer atemberaubenden zweiten Staffel zurück!
Italiano :
Il festival del cinema escursionistico HISTOIRES & CRAPAHUTES torna con una splendida stagione 2!
Espanol :
El festival de cine de senderismo HISTOIRES & CRAPAHUTES regresa con una impresionante segunda temporada
