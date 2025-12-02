Festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 2 Cinéma l’Avant-scène Laval

Festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 2

Cinéma l’Avant-scène 29 Allée du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 18:00:00

fin : 2025-12-02 21:00:00

Date(s) :

2025-12-02

Le festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES est de retour avec une Saison 2 épatante, à l’automne 2025!

Il s’agit d’un festival itinérant partout en France (environ 80 villes), en salles de cinéma, qui présente, en sélection, des films ayant pour toile de fond la randonnée, mais qui parlent de bien d’autres sujets tel que la résilience, la rencontre, le dépassement de soi, l’itinérance…

1 séance, 5 aventures humaines, 3h de sensations et d’émotions (dont 2h30 de projection). L’un des créateurs du festival est présent sur chaque date pour animer la soirée et échanger avec le public. Cet animateur est, par ailleurs, le co-réalisateur d’un des films présentés durant la séance, qui a été tourné en Équateur. Les autres films se déroulent au Canada, en France, au Népal et en Espagne.

Plus d’infos sur http://www.histoirescrapahutes.com

La bande-annonce du festival est ici:

https://youtu.be/SVFqvmGELhE?si=oH8QwR2rz-xUs-1V .

Cinéma l’Avant-scène 29 Allée du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com

English :

The HISTOIRES & CRAPAHUTES hiking film festival is back with a stunning Season 2!

It’s a festival that travels all over France, in cinemas, presenting films set against the backdrop of hiking, but not only…

German :

Das Wanderfilmfestival HISTOIRES & CRAPAHUTES ist mit einer tollen zweiten Saison zurück!

Es handelt sich um ein Wanderfilmfestival, das in ganz Frankreich in Kinosälen stattfindet und Filme zeigt, die sich mit dem Wandern beschäftigen, aber nicht nur…

Italiano :

Il festival del cinema escursionistico HISTOIRES & CRAPAHUTES torna con una straordinaria stagione 2!

Si tratta di un festival che gira per la Francia, nelle sale cinematografiche, proiettando film ambientati sullo sfondo dell’escursionismo, ma non solo…

Espanol :

El festival de cine de senderismo HISTOIRES & CRAPAHUTES vuelve con una sorprendente 2ª temporada

Se trata de un festival que recorre Francia, en salas de cine, proyectando películas con el senderismo como telón de fondo, pero no sólo…

