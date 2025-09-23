Festival du film de rando Histoires & Crapahutes saison 2 Ciné Dyke Le Puy-en-Velay

Ciné Dyke 4 place Michelet Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : Mardi 2025-09-23 20:00:00

fin : 2025-09-23 23:00:00

2025-09-23

Après une première saison réussie, jalonnée de rencontres chaleureuses, de séances à succès, et de retours très positifs de la part du public, le festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES est de retour pour une saison 2 incroyable !

Ciné Dyke 4 place Michelet Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com

English :

After a successful first season, marked by warm encounters, successful screenings and very positive feedback from the public, the HISTOIRES & CRAPAHUTES hiking film festival is back for an incredible season 2!

German :

Nach einer erfolgreichen ersten Saison, die von herzlichen Begegnungen, erfolgreichen Vorführungen und sehr positiven Rückmeldungen des Publikums geprägt war, ist das Wanderfilmfestival HISTOIRES & CRAPAHUTES für eine unglaubliche zweite Saison zurückgekehrt!

Italiano :

Dopo una prima stagione di successo, costellata di incontri calorosi, proiezioni di successo e feedback molto positivi da parte del pubblico, il festival del cinema escursionistico HISTOIRES & CRAPAHUTES torna per un’incredibile stagione 2!

Espanol :

Tras una primera temporada de éxito, salpicada de encuentros calurosos, proyecciones de éxito y reacciones muy positivas por parte del público, el festival de cine de senderismo HISTOIRES & CRAPAHUTES vuelve para una increíble 2ª temporada

