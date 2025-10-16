Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 2 Cinéma Olympia Pontarlier

Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 2 Cinéma Olympia Pontarlier jeudi 16 octobre 2025.

Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 2

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-16 23:00:00

Date(s) :

2025-10-16

Le festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES est de retour avec une Saison 2 épatante, à l’automne 2025!

Il s’agit d’un festival itinérant partout en France (environ 80 villes), en salles de cinéma, qui présente, en sélection, des films ayant pour toile de fond la randonnée, mais qui parlent de bien d’autres sujets tel que la résilience, la rencontre, le dépassement de soi, l’itinérance… .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 2 Pontarlier a été mis à jour le 2025-09-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS