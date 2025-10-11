FESTIVAL DU FILM DE RANDO HISTOIRES & CRAPAHUTES SAISON 2 Saint-Chély-d’Apcher

FESTIVAL DU FILM DE RANDO HISTOIRES & CRAPAHUTES SAISON 2

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11 23:30:00

2025-10-11

Le festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES est de retour avec une Saison 2 épatante, à l’automne 2025!

Il sera à

SAINT-CHELY-D’APCHER, samedi 11 octobre, Cinéma Ciné-théâtre, 20h30

MENDE, dimanche 12 octobre, Cinéma Le Trianon , 17h

Il s’agit d’un festival itinérant partout en France (environ 80 villes), en salles de cinéma, qui présente, en sélection, des films ayant pour toile de fond la randonnée, mais qui parlent de bien d’autres sujets tel que la résilience, la rencontre, le dépassement de soi, l’itinérance…

1 séance, 5 aventures humaines, 3h de sensations et d’émotions (dont 2h30 de projection). L’un des créateurs du festival est présent sur chaque date pour animer la soirée et échanger avec le public. Cet animateur est, par ailleurs, le co-réalisateur d’un des films présentés durant la séance, qui a été tourné en Équateur. Les autres films se déroulent au Canada, en France, au Népal et en Espagne.

Plus d’infos sur http://www.histoirescrapahutes.com .

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie

English :

The HISTOIRES & CRAPAHUTES hiking film festival is back with a stunning Season 2, in the fall of 2025!

It will be held in

SAINT-CHELY-D’APCHER, Saturday, October 11, Cinéma Ciné-théâtre, 8:30pm

MENDE, Sunday October 12, Cinéma Le Trianon, 5pm

German :

Das Wanderfilmfestival HISTOIRES & CRAPAHUTES ist wieder da und startet im Herbst 2025 in die zweite Staffel!

Es wird in

SAINT-CHELY-D’APCHER, Samstag, 11. Oktober, Cinema Ciné-théâtre, 20:30 Uhr

MENDE, Sonntag, 12. Oktober, Cinéma Le Trianon , 17 Uhr

Italiano :

Il festival del cinema escursionistico HISTOIRES & CRAPAHUTES torna con una straordinaria Stagione 2, nell’autunno del 2025!

Si terrà a

SAINT-CHELY-D’APCHER, sabato 11 ottobre, Cinéma Ciné-théâtre, ore 20.30

MENDE, domenica 12 ottobre, Cinéma Le Trianon, ore 17.00

Espanol :

El festival de cine de senderismo HISTOIRES & CRAPAHUTES vuelve con una impresionante segunda temporada, ¡en otoño de 2025!

Se celebrará en

SAINT-CHELY-D’APCHER, sábado 11 de octubre, Cinéma Ciné-théâtre, 20.30 h

MENDE, domingo 12 de octubre, Cinéma Le Trianon, 17.00 horas

