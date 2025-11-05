Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 2 Cinéma Family Saint-Just-Saint-Rambert
Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 2 Cinéma Family Saint-Just-Saint-Rambert mercredi 5 novembre 2025.
Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 2
Cinéma Family 89 Bd Jean Jaurès Saint-Just-Saint-Rambert Loire
Tarif : 17 – 17 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 20:00:00
fin : 2025-11-05 23:00:00
Date(s) :
2025-11-05
Le festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES est de retour avec une Saison 2 épatante !
Il s’agit d’un festival itinérant partout en France, en salles de cinéma, qui présente, des films ayant pour toile de fond la rando, mais pas que…
.
Cinéma Family 89 Bd Jean Jaurès Saint-Just-Saint-Rambert 42170 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com
English :
The HISTOIRES & CRAPAHUTES hiking film festival is back with a stunning Season 2!
It’s a festival that travels all over France, in cinemas, presenting films set against the backdrop of hiking, but not only…
German :
Das Wanderfilmfestival HISTOIRES & CRAPAHUTES ist mit einer tollen zweiten Saison zurück!
Es handelt sich um ein Wanderfilmfestival, das in ganz Frankreich in Kinosälen stattfindet und Filme zeigt, die vor dem Hintergrund des Wanderns entstanden sind, aber nicht nur…
Italiano :
Il festival di film sull’escursionismo HISTOIRES & CRAPAHUTES torna con una straordinaria stagione 2!
Si tratta di un festival che gira per la Francia, proiettando film sull’escursionismo, ma non solo…
Espanol :
El festival de cine de senderismo HISTOIRES & CRAPAHUTES vuelve con una increíble segunda temporada
Se trata de un festival que recorre Francia proyectando películas sobre senderismo, pero no sólo…
L’événement Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 2 Saint-Just-Saint-Rambert a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme Loire Forez