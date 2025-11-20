Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 2 Cinéma Jacques Perrin Tarare

Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 2

Cinéma Jacques Perrin 19 Rue Bataillon Berthier Tarare Rhône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 19:00:00

fin : 2025-11-20 22:00:00

Date(s) :

2025-11-20

Le festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES est de retour avec une Saison 2 épatante.



Il s’agit d’un festival itinérant partout en France, en salles de cinéma, qui présente, des films ayant pour toile de fond la rando, mais pas que…

.

Cinéma Jacques Perrin 19 Rue Bataillon Berthier Tarare 69170 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com

English :

The HISTOIRES & CRAPAHUTES hiking film festival is back with a stunning Season 2.



It’s a festival that travels all over France, in cinemas, presenting films set against the backdrop of hiking, but not only…

German :

Das Wanderfilmfestival HISTOIRES & CRAPAHUTES ist mit einer atemberaubenden zweiten Staffel zurück.



Es handelt sich um ein Wanderfilmfestival, das in ganz Frankreich in Kinosälen stattfindet und Filme zeigt, die vor dem Hintergrund des Wanderns entstanden sind, aber nicht nur…

Italiano :

Il festival del cinema escursionistico HISTOIRES & CRAPAHUTES torna con una splendida stagione 2.



È un festival che gira per la Francia, nelle sale cinematografiche, proiettando film ambientati sullo sfondo dell’escursionismo, ma non solo…

Espanol :

El festival de cine de senderismo HISTOIRES & CRAPAHUTES vuelve con una impresionante segunda temporada.



Se trata de un festival que recorre Francia, en salas de cine, proyectando películas que tienen como telón de fondo el senderismo, pero no solo…

