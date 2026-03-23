Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 3 Cinéma Pathé Annecy

Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 3

Cinéma Pathé 7 avenue de Brogny Annecy Haute-Savoie

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Moins de 26 ans, Personnes en situation de handicap, Demandeurs d’emploi, Groupes de 10 mini

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 19:30:00

fin : 2026-04-21 22:15:00

Date(s) :

2026-04-21

Ce festival itinérant présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, mais qui parlent de bien d’autres sujets ! Pour cette nouvelle saison les films se déroulent au Népal, en France, et dans les Alpes !

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Cinéma Pathé 7 avenue de Brogny Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com

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English : Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 3

This itinerant festival presents films set against the backdrop of hiking, but dealing with many other subjects! This season’s films take place in Nepal, France and the Alps!

L’événement Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 3 Annecy a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme du Lac d’Annecy