Festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3 Kinépolis Belfort Belfort

Festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3

Kinépolis Belfort 1 Boulevard du Cardinal de Richelieu Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 19:30:00

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

La Saison 3 du festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES arrive au printemps 2026!

Le festival est itinérant dans les salles de cinéma, en France, mais aussi en Suisse pour cette 3ème saison. Il présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, mais qui parlent de bien d’autres sujets ! Pour cette nouvelle saison les films se déroulent au Népal, en France, et dans les Alpes !

Chaque séance présente 3 aventures humaines, 2h45 de sensations et d’émotions sur fond de paysages grandioses (dont 2h10 de projection). L’un des créateurs du festival est présent sur chaque date pour animer la soirée et échanger avec le public. .

Kinépolis Belfort 1 Boulevard du Cardinal de Richelieu Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3

L’événement Festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3 Belfort a été mis à jour le 2026-03-10 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)