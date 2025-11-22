Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 3 Cinéma Palace Gap
Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 3 Cinéma Palace Gap jeudi 9 avril 2026.
Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 3
Cinéma Palace 63 Rue Carnot Gap Hautes-Alpes
Tarif : 17 – 17 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 20:00:00
fin : 2026-04-09 22:45:00
Date(s) :
2026-04-09
Ce festival présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, avec des histoires inspirantes!
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Cinéma Palace 63 Rue Carnot Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com
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English :
This festival presents films set against the backdrop of hiking, with inspiring stories!
L’événement Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 3 Gap a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Gap Tallard Vallées