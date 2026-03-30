Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 3 Cinéma Olympia Pontarlier
Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 3 Cinéma Olympia Pontarlier vendredi 24 avril 2026.
Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 3
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud, Pontarlier Doubs
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24 22:45:00
Date(s) :
2026-04-24
La Saison 3 du festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES arrive au printemps 2026!
Le festival est itinérant dans les salles de cinéma. Il présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, mais qui parlent de bien d’autres sujets ! Pour cette nouvelle saison les films se déroulent au Népal, en France, et dans les Alpes !
Chaque séance présente 3 aventures humaines, 2h45 de sensations et d’émotions sur fond de paysages grandioses (dont 2h10 de projection). .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud, Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com
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English : Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 3
L’événement Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 3 Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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