Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3 Cinéma UGC Cin’Hoche, Sartrouville Sartrouville
Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3 Cinéma UGC Cin’Hoche, Sartrouville Sartrouville mercredi 15 avril 2026.
Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3
Cinéma UGC Cin’Hoche, Sartrouville Cinéma UGC Cin’Hoche, 6 Rue Hoche, 78500 Sartrouville Sartrouville Yvelines
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Moins de 26 ans, Personnes en situation de handicap, Demandeurs d’emploi, Groupes de 10 mini
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 19:30:00
fin : 2026-04-15 22:15:00
Date(s) :
2026-04-15
La Saison 3 du festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES arrive au printemps 2026 !
Il présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, avec des histoires inspirantes !
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Cinéma UGC Cin’Hoche, Sartrouville Cinéma UGC Cin’Hoche, 6 Rue Hoche, 78500 Sartrouville Sartrouville 78500 Yvelines Île-de-France +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com
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English :
Season 3 of the HISTOIRES & CRAPAHUTES hiking film festival arrives in spring 2026!
It features films set against the backdrop of hiking, with inspiring stories!
L’événement Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3 Sartrouville a été mis à jour le 2026-03-16 par Conseil Départemental des Yvelines