Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3 Cinéma Jacques Perrin Tarare

Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3

Cinéma Jacques Perrin 19 Rue Bataillon Berthier Tarare Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Le festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES est de retour avec une Saison 3 épatante.



Il s’agit d’un festival itinérant partout en France, en salles de cinéma, qui présente, des films ayant pour toile de fond la rando, mais pas que…

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Cinéma Jacques Perrin 19 Rue Bataillon Berthier Tarare 69170 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com

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English :

The HISTOIRES & CRAPAHUTES hiking film festival is back with a stunning Season 3.



It’s a festival that travels around France, in cinemas, presenting films set against the backdrop of hiking, but not only…

L’événement Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3 Tarare a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Beaujolais Vert Lac des sapins