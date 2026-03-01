Festival du film de rando Histoires & Crapahutes Saison 3 Cinéma Pathé Valence

Festival du film de rando Histoires & Crapahutes Saison 3

Cinéma Pathé 53 avenue de Romans Valence Drôme

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 19:30:00

fin : 2026-03-26 22:15:00

Date(s) :

2026-03-26

Le festival présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, avec des histoires inspirantes ! Pour cette nouvelle saison les films se déroulent au Népal, en France, et dans les Alpes.

.

Cinéma Pathé 53 avenue de Romans Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The festival presents films set against the backdrop of hiking, with inspiring stories! This season’s films are set in Nepal, France and the Alps.

L’événement Festival du film de rando Histoires & Crapahutes Saison 3 Valence a été mis à jour le 2026-03-03 par Valence Romans Tourisme