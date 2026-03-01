Festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3 Cinéma le Fellini Villefontaine

Festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3

Cinéma le Fellini 57 Esplanade Auguste et Louis Lumière Villefontaine Isère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Moins de 26 ans, Personnes en situation de handicap, Demandeurs d’emploi, Groupes de 10 mini

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28 22:45:00

2026-03-28

La Saison 3 du festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES arrive au printemps 2026!

Il présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, avec des histoires inspirantes!

+33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com

English :

Season 3 of the HISTOIRES & CRAPAHUTES hiking film festival arrives in spring 2026!

It features films set against the backdrop of hiking, with inspiring stories!

