Festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3 Cinéma le Fellini Villefontaine samedi 28 mars 2026.
Cinéma le Fellini 57 Esplanade Auguste et Louis Lumière Villefontaine Isère
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Moins de 26 ans, Personnes en situation de handicap, Demandeurs d’emploi, Groupes de 10 mini
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28 22:45:00
2026-03-28
La Saison 3 du festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES arrive au printemps 2026!
Il présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, avec des histoires inspirantes!
Cinéma le Fellini 57 Esplanade Auguste et Louis Lumière Villefontaine 38090 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com
English :
Season 3 of the HISTOIRES & CRAPAHUTES hiking film festival arrives in spring 2026!
It features films set against the backdrop of hiking, with inspiring stories!
