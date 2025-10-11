Festival du film de rando » Histoires et crapahutes » rue de la Pépinière Millau

Festival du film de rando » Histoires et crapahutes » rue de la Pépinière Millau samedi 11 octobre 2025.

Festival du film de rando » Histoires et crapahutes »

rue de la Pépinière Cinéma de Millau Millau Aveyron

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Le festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES est de retour avec une Saison 2 épatante, à l’automne 2025!

Il sera à MILLAU, samedi 11 octobre, Cinéma Les Cinémas de Millau, 14h30

Il s’agit d’un festival itinérant partout en France (environ 80 villes), en salles de cinéma, qui présente, en sélection, des films ayant pour toile de fond la randonnée, mais qui parlent de bien d’autres sujets tel que la résilience, la rencontre, le dépassement de soi, l’itinérance…

1 séance, 5 aventures humaines, 3h de sensations et d’émotions (dont 2h30 de projection). L’un des créateurs du festival est présent sur chaque date pour animer la soirée et échanger avec le public. Cet animateur est, par ailleurs, le co-réalisateur d’un des films présentés durant la séance, qui a été tourné en Équateur. Les autres films se déroulent au Canada, en France, au Népal et en Espagne.

Plus d’infos sur http://www.histoirescrapahutes.com

La bande-annonce du festival est ici:

https://youtu.be/SVFqvmGELhE?si=oH8QwR2rz-xUs-1V .

rue de la Pépinière Cinéma de Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie histoirescrapahutes@yahoo.com

English :

The HISTOIRES & CRAPAHUTES hiking film festival is back with a stunning Season 2, in the fall of 2025!

German :

Das Wanderfilmfestival HISTOIRES & CRAPAHUTES ist wieder da und startet im Herbst 2025 in die zweite Staffel!

Italiano :

Il festival del cinema escursionistico HISTOIRES & CRAPAHUTES torna con una straordinaria Stagione 2, nell’autunno del 2025!

Espanol :

El festival de cine de senderismo HISTOIRES & CRAPAHUTES vuelve con una impresionante segunda temporada, ¡en otoño de 2025!

