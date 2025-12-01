Festival du film de Rando Histoires et crapahutes Saison 2 Artplexe Canebière Marseille 1er Arrondissement

Festival du film de Rando Histoires et crapahutes Saison 2

Lundi 1er décembre 2025 de 20h à 23h et de 13h30 à 16h30. Artplexe Canebière 125 la Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-01

2025-12-01

Le festival du film de rando est de retour avec une Saison 2 (2 séances à Marseille) !

Il s’agit d’un festival itinérant partout en France, en salles de cinéma, qui présente, des films ayant pour toile de fond la rando, mais pas que…

Le festival du film de rando Histoires et crapahutes est de retour avec une Saison 2 épatante, à l’automne 2025, et 2 séances à Marseille!





Il s’agit d’un festival itinérant partout en France (environ 80 villes), en salles de cinéma, qui présente, en sélection, des films ayant pour toile de fond la randonnée, mais qui parlent de bien d’autres sujets tel que la résilience, la rencontre, le dépassement de soi, l’itinérance…





1 séance, 5 aventures humaines, 3h de sensations et d’émotions (dont 2h30 de projection). L’un des créateurs du festival est présent sur chaque date pour animer la soirée et échanger avec le public. Cet animateur est, par ailleurs, le co-réalisateur d’un des films présentés durant la séance, qui a été tourné en Équateur. Les autres films se déroulent au Canada, en France, au Népal et en Espagne. .

Artplexe Canebière 125 la Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com

English :

The hiking film festival is back for Season 2 (2 screenings in Marseille)!

It’s a festival that travels all over France, in cinemas, presenting films set against the backdrop of hiking, but not only…

German :

Das Wanderfilmfestival ist mit einer zweiten Saison zurück (2 Vorführungen in Marseille)!

Es handelt sich um ein Wanderfilmfestival, das in ganz Frankreich in Kinosälen stattfindet und Filme zeigt, die sich mit dem Wandern beschäftigen, aber nicht nur…

Italiano :

Il festival del cinema escursionistico torna per la seconda stagione (2 proiezioni a Marsiglia)!

Si tratta di un festival che gira per la Francia, proiettando film sull’escursionismo, ma non solo…

Espanol :

El festival de cine de senderismo regresa con su segunda temporada (2 proyecciones en Marsella)

Se trata de un festival que recorre Francia proyectando películas sobre senderismo, pero no sólo…

