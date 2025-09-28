Festival du film de Rando Histoires et Crapahutes Saison 2 Cinéma les Mélies Saint-Marcellin

Cinéma les Mélies 20 bd Riondel Saint-Marcellin Isère

Festival itinérant partout en France, en salles de cinéma, qui présente, en sélection, des films ayant pour toile de fond la randonnée, mais qui parlent de bien d’autres sujets tel que la résilience, la rencontre, le dépassement de soi, l’itinérance…

Cinéma les Mélies 20 bd Riondel Saint-Marcellin 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com

English :

A festival that travels throughout France, in cinemas, presenting a selection of films set against the backdrop of hiking, but which speak of many other subjects such as resilience, encounters, surpassing oneself, roaming…

German :

Ein Festival, das in ganz Frankreich in Kinosälen stattfindet und eine Auswahl von Filmen zeigt, die vor dem Hintergrund des Wanderns entstanden sind, aber von vielen anderen Themen handeln, wie z. B. Resilienz, Begegnung, Selbstüberwindung, Wandern…

Italiano :

Un festival che gira per la Francia, nelle sale cinematografiche, presentando una selezione di film ambientati sullo sfondo dell’escursionismo, ma che trattano molti altri temi come la resilienza, l’incontro, il superamento di se stessi, il vagabondaggio…

Espanol :

Un festival que recorre Francia, en salas de cine, presentando una selección de películas que tienen como telón de fondo el senderismo, pero que tratan muchos otros temas como la resiliencia, el encuentro, la superación, el vagabundeo…

