Festival du film de Rando Histoires et Crapahutes Saison 3 Cinéma Olympia Pontarlier
Festival du film de Rando Histoires et Crapahutes Saison 3 Cinéma Olympia Pontarlier vendredi 24 avril 2026.
Festival du film de Rando Histoires et Crapahutes Saison 3
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24 23:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Le Festival Histoires et Crapahutes s’arrête de nouveau dans Votre Cinéma Olympia Pontarlier lors de sa Saison 3 le Vendredi 24 Avril à 20h00
Chaque séance est animée par un des responsables du festival qui présente la genèse de chaque œuvre, et échange avec le public. La volonté est d’offrir une séance feel good d’environ 2h45, autour de la rando, sur fond de paysages grandioses, et d’aventures humaines inspirantes! .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
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English : Festival du film de Rando Histoires et Crapahutes Saison 3
L’événement Festival du film de Rando Histoires et Crapahutes Saison 3 Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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