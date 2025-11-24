Festival du film de rando Lieu-dit Pied Mourteau Langon

Festival du film de rando

Lieu-dit Pied Mourteau Cinéma Grand Écran Langon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24

fin : 2025-11-24

Date(s) :

2025-11-24

Le festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES est de retour avec une Saison 2 épatante, à l’automne 2025!

Il s’agit d’un festival itinérant partout en France (environ 80 villes), en salles de cinéma, qui présente, en sélection, des films ayant pour toile de fond la randonnée, mais qui parlent de bien d’autres sujets tel que la résilience, la rencontre, le dépassement de soi, l’itinérance…

1 séance, 5 aventures humaines, 3h de sensations et d’émotions (dont 2h30 de projection). L’un des créateurs du festival est présent sur chaque date pour animer la soirée et échanger avec le public. Cet animateur est, par ailleurs, le co-réalisateur d’un des films présentés durant la séance, qui a été tourné en Équateur. Les autres films se déroulent au Canada, en France, au Népal et en Espagne. .

Lieu-dit Pied Mourteau Cinéma Grand Écran Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 50 88 19 histoirescrapahutes@yahoo.com

English : Festival du film de rando

German : Festival du film de rando

Italiano :

Espanol : Festival du film de rando

L’événement Festival du film de rando Langon a été mis à jour le 2025-11-07 par La Gironde du Sud