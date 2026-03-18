Festival du Film de Rando par Histoires & Crapahutes saison 3 Ciné Dyke Le Puy-en-Velay

Festival du Film de Rando par Histoires & Crapahutes saison 3

Ciné Dyke 4 place Michelet Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 18:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Le festival du film de rando Histoires & Crapahutes est de retour avec une saison 3 qui vous fera vivre l’aventure au féminin ! 3 films seront en sélection pour le prix du public (chaque salle vote à l’issue de la projection) !

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Ciné Dyke 4 place Michelet Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The Histoires & Crapahutes hiking film festival is back with season 3, bringing you the feminine side of adventure! 3 films will be shortlisted for the Audience Award (each venue votes after the screening)!

L’événement Festival du Film de Rando par Histoires & Crapahutes saison 3 Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay