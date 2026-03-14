Festival du film de rando Cinéma Le Méliès St François Saint-Étienne

Festival du film de rando

Cinéma Le Méliès St François 8 rue de la Valse Saint-Étienne Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Histoires & Crapahutes organise, depuis 2024, son festival du film de rando. Un festival itinérant dans plusieurs salles de cinéma, avec remise d’un prix du public en fin de saison.

3h de sensations et d’émotions !

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Cinéma Le Méliès St François 8 rue de la Valse Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes histoirescrapahutes@yahoo.com

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English :

Histoires & Crapahutes has been organizing its hiking film festival since 2024. A traveling festival in several cinemas, with an audience award at the end of the season.

3 hours of thrills and spills!

L’événement Festival du film de rando Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-03-12 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès