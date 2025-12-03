Festival du Film de Société de Royan Place de la Gare Royan
Pour sa 5e édition, le Festival du Film de Société de Royan aura l’immense honneur d’accueillir Vincent Perez en tant que président du jury professionnel.
Place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@festivalfilmroyan.fr
English :
For its 5th edition, the Festival du Film de Société de Royan will have the immense honor of welcoming Vincent Perez as president of the professional jury.
German :
Ausgabe des Gesellschaftsfilmfestivals von Royan hat die große Ehre, Vincent Perez als Vorsitzenden der Fachjury begrüßen zu dürfen.
Italiano :
Per la sua quinta edizione, il Royan Society Film Festival avrà l’immenso onore di accogliere Vincent Perez come presidente della giuria professionale.
Espanol :
Para su 5ª edición, el Festival de Cine de la Sociedad de Royan tendrá el inmenso honor de acoger a Vincent Perez como presidente del jurado profesional.
