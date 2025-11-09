Festival du film documentaire l’Ici et l’Ailleurs Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse

Festival du film documentaire l’Ici et l’Ailleurs

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 14:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Le Festival L’Ici et l’Ailleurs vous invite à explorer le monde à travers des courts-métrages uniques. Laissez-vous emporter par des documentaires qui allient découvertes, rencontres et voyages. Une immersion cinématographique à ne pas manquer ! .

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

English : Festival du film documentaire l’Ici et l’Ailleurs

German : Festival du film documentaire l’Ici et l’Ailleurs

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival du film documentaire l’Ici et l’Ailleurs Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2025-07-08 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)