Festival du film documentaire- Mont st jean Café associatif le Là Itou Mont-Saint-Jean

Festival du film documentaire- Mont st jean

Café associatif le Là Itou 17 Rue de Montberthaut Mont-Saint-Jean Côte-d'Or

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-08

2026-02-07

Chaque année, le festival Döc Chez l’Habitant transforme salons, jardins et salles partagées en espaces de cinéma vivant. Des films d’auteur, des échanges passionnés et l’envie de voir le monde autrement, ensemble. Cette année encore, nous vous invitons à découvrir des œuvres inspirantes, engagées et sensibles et vous pourrez non seulement visionner les films mais l’association doc chez l’habitant nous permettra en plus de participer d’échanger avec les réalisateurs en visio!! ATTENTION SAMEDI CHEZ LAURENCE ET DIMANCHE AU LA ITOU!!!

– Les filles du Nil (chez Laurence à Pochey), Nada Riyadh et Ayman El Amir | Egypte, France, 2025

– No Other Land (chez Laurence à Pochey), Basel Adra, Hamdan Ballal, Rachel Szor, Yuval Abraham | Palestine, Norway, 2024

– Os Barcos (au Là Itou), Vincent Boujon | France, 2025

– Un Paese di resistenza (au Là Itou), Shu Aiello et Catherine Catella | France, Italie, 2023

– Soulèvements (au Là Itou), Thomas Lacoste | France, 2025 .

