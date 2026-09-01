Informations pratiques

Saint-Pons-de-Thomières

FESTIVAL DU FILM DOCUMENTAIRE – PROJECTION « MANGER POUR VIVRE »

12 Place du Foirail Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Film « Manger pour vivre » de Valérie Simonet

À Montpellier, un collectif d’associations a lancé une expérimentation de ce que pourrait être une Sécurité sociale de l’alimentation. 400 personnes cotisent à la hauteur de leurs moyens et reçoivent toutes la même somme pour se nourrir sainement.

« Manger pour vivre » de Valérie Simonet

2024 | 52′ | France | Comic Strip Productions

À Montpellier, un collectif d’associations a lancé une expérimentation de ce que pourrait être une Sécurité sociale de l’alimentation. 400 personnes cotisent à la hauteur de leurs moyens et reçoivent toutes la même somme pour se nourrir sainement.

En présence de Hélène Lamonerie, membre de la caisse alimentaire commune de Montpellier

En partenariat avec le Café Plùm, le PNR du Haut-Languedoc et la CdC du Minervois au Caroux

Un festival parrainé par le photographe Reza

En attendant le week-end du 9, 10 et 11 octobre, voici le grand déploiement hors-les-murs du festival Échos d’ici, Échos d’ailleurs, sur les pas de Christophe de Ponfilly ! .

12 Place du Foirail Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie +33 9 80 68 68 00

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English : FESTIVAL DU FILM DOCUMENTAIRE – PROJECTION « MANGER POUR VIVRE »

Film « Eating to Live » by Valérie Simonet

In Montpellier, a coalition of organizations has launched an experiment to explore what a food safety net might look like. 400 people contribute according to their means and all receive the same amount to eat healthily.

L’événement FESTIVAL DU FILM DOCUMENTAIRE – PROJECTION « MANGER POUR VIVRE » Saint-Pons-de-Thomières a été mis à jour le 2026-09-04 par 34 – OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC