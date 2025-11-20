Festival du film engagé Marché et Le Denis de Daniel Coche Oberbruck

Festival du film engagé Marché et Le Denis de Daniel Coche

Documentaire de 7 minutes, suivi d’un débat avec le réalisateur Quand vous revenez du supermarché, que faites-vous? Ce film décrit une situation quotidienne vécue par chacun de nous et tente de regarder nos gestes avec humour. Nous vivons dans l’ère du vide, disent les philosophes plus prosaïquement, nous dirons que nous vivons dans l’ère de l’emballage.

Documentaire | 1989 | 7 min

Le Denis

Documentaire | 2024 | 43 min

Le Denis du village de Boult tient debout contre vents et marées en traçant un chemin défiant tout pouvoir financier, militaire, politique… Avec une belle détermination, il aura décidé d’en rire pour mieux en dénoncer les méfaits et l’absurdité.

Débat avec Débat avec le réalisateur et le Denis

D. COCHE Réalisateur de films documentaires sociaux et environnementaux

À l’issue de chaque soirée, les participants pourront se retrouver pour un moment de convivialité et prolonger la discussion autour d’un verre. .

Rue du Buhl Oberbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

7-minute documentary, followed by a discussion with the director: When you come back from the supermarket, what do you do? This film describes an everyday situation experienced by each and every one of us, and takes a humorous look at our actions. Philosophers say that we are living in the age of emptiness: more prosaically, we could say that we are living in the age of packaging

German :

7-minütiger Dokumentarfilm, gefolgt von einer Diskussion mit dem Regisseur: Wenn Sie aus dem Supermarkt kommen, was machen Sie dann? Dieser Film beschreibt eine alltägliche Situation, die jeder von uns erlebt, und versucht, unsere Gesten mit Humor zu betrachten. Philosophen sagen, dass wir im Zeitalter der Leere leben, prosaischer ausgedrückt: Wir leben im Zeitalter der Verpackung

Italiano :

Documentario di 7 minuti, seguito da un dibattito con il regista: Quando torni dal supermercato, cosa fai? Questo film descrive una situazione quotidiana vissuta da tutti noi e cerca di dare uno sguardo umoristico alle nostre azioni. I filosofi dicono che viviamo nell’era del vuoto: più prosaicamente, potremmo dire che viviamo nell’era del packaging

Espanol :

Documental de 7 minutos, seguido de un debate con el director: Cuando vuelves del supermercado, ¿qué haces? Esta película describe una situación cotidiana vivida por todos nosotros e intenta analizar con humor nuestros actos. Los filósofos dicen que vivimos en la era del vacío: más prosaicamente, podríamos decir que vivimos en la era del envasado

