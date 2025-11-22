Festival du film engagé Quand la terre devient béton Oberbruck

Festival du film engagé Quand la terre devient béton

Rue du Buhl Oberbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Documentaire de Raphaëlle Taquard de 52 min Depuis le printemps 2023, des habitants de la vallée du Florival, en Alsace, se battent contre un projet de bétonisation de 27 hectares de terres agricoles. Cette future zone d’activité économique, appelée le Daweid, pourrait s’ajouter aux 30.000 déjà existantes qui défigurent l’entrée de nos communes. Projection suivie d’un débat avec Raphaële Taquard, réalisatrice et journaliste.

À l’issue de chaque soirée, les participants pourront se retrouver pour un moment de convivialité et prolonger la discussion autour d’un verre.

Documentaire de Raphaëlle Taquard de 52 min Depuis le printemps 2023, des habitants de la vallée du Florival, en Alsace, se battent contre un projet de bétonisation de 27 hectares de terres agricoles. Cette future zone d’activité économique, appelée le Daweid, pourrait s’ajouter aux 30.000 déjà existantes qui défigurent l’entrée de nos communes. Projection suivie d’un débat avec Raphaële Taquard, réalisatrice et journaliste.

À l’issue de chaque soirée, les participants pourront se retrouver pour un moment de convivialité et prolonger la discussion autour d’un verre. .

Rue du Buhl Oberbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

Documentary by Raphaëlle Taquard, 52 min: Since the spring of 2023, residents of the Florival valley in Alsace have been fighting against a project to concrete 27 hectares of farmland. This future economic activity zone, known as the Daweid, could be added to the 30,000 already existing, which disfigure the entrance to our communes. Screening followed by discussion with Raphaële Taquard, director and journalist.

At the end of each evening, participants will be able to meet up for a moment of conviviality and extend the discussion over a drink.

German :

52-minütiger Dokumentarfilm von Raphaëlle Taquard: Seit dem Frühjahr 2023 kämpfen die Bewohner des Florival-Tals im Elsass gegen ein Projekt, das die Betonierung von 27 Hektar Agrarland vorsieht. Dieses zukünftige Gewerbegebiet, genannt Daweid, könnte zu den 30.000 bereits bestehenden hinzukommen, die die Eingänge unserer Gemeinden verunstalten. Filmvorführung mit anschließender Diskussion mit Raphaële Taquard, Regisseurin und Journalistin.

Im Anschluss an jeden Abend können sich die Teilnehmer zu einem geselligen Beisammensein treffen und die Diskussion bei einem Getränk fortsetzen.

Italiano :

Un documentario di 52 minuti di Raphaëlle Taquard: Dalla primavera del 2023, gli abitanti della valle di Florival, in Alsazia, lottano contro il progetto di costruire un complesso di 27 ettari di cemento su terreni agricoli. Questo futuro parco commerciale, noto come Daweid, potrebbe aggiungersi ai 30.000 già esistenti e deturpare l’ingresso delle nostre città Proiezione seguita da un dibattito con Raphaële Taquard, regista e giornalista.

Alla fine di ogni serata, i partecipanti potranno incontrarsi per un momento conviviale e prolungare la discussione davanti a un drink.

Espanol :

Un documental de 52 minutos de Raphaëlle Taquard: Desde la primavera de 2023, los habitantes del valle de Florival, en Alsacia, luchan contra un proyecto de construcción de una urbanización de hormigón de 27 hectáreas en terrenos agrícolas. Este futuro parque empresarial, conocido como el Daweid, podría sumarse a los 30.000 que ya existen y desfigurar la entrada de nuestras ciudades Proyección seguida de un debate con Raphaële Taquard, directora y periodista.

Al final de cada velada, los participantes podrán reunirse para un momento de convivencia y prolongar el debate tomando una copa.

L’événement Festival du film engagé Quand la terre devient béton Oberbruck a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach