Festival du film engagé Requiem pour mon village Oberbruck

Festival du film engagé Requiem pour mon village

Rue du Buhl Oberbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Documentaire de 52 minutes Quel avenir lorsque de petites communes sont confrontées à la même réalité écoles et commerces fermés, associations dissoutes, budget communal en baisse et un lien social qui s’effrite ? Si, malgré des signes extérieurs de richesse, derrière les façades cossues, l’esprit communautaire s’est évaporé ? Lorsque c’est chacun pour soi, que l’individualisme domine, et que les résultats électoraux marquent un basculement vers l’extrême droite. Projection suivie d’un débat avec Vincent Froehly Cinéaste, réalisateur de films documentaires et photographe.

À l’issue de chaque soirée, les participants pourront se retrouver pour un moment de convivialité et prolonger la discussion autour d’un verre.

Rue du Buhl Oberbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

52-minute documentary: What does the future hold when small communities are faced with the same reality: schools and shops closed, associations disbanded, communal budgets shrinking and social ties crumbling? If, despite outward signs of affluence, the community spirit behind the posh facades has evaporated? When it’s every man for himself, when individualism dominates, and when electoral results mark a swing to the extreme right. Screening followed by discussion with Vincent Froehly Filmmaker, documentary filmmaker and photographer.

At the end of each evening, participants will be able to meet up for a convivial moment and extend the discussion over a drink.

German :

52-minütige Dokumentation: Wie sieht die Zukunft aus, wenn kleine Gemeinden mit derselben Realität konfrontiert sind: geschlossene Schulen und Geschäfte, aufgelöste Vereine, schrumpfende Gemeindebudgets und ein schwindender sozialer Zusammenhalt? Wenn trotz äußerer Zeichen des Reichtums hinter den wohlhabenden Fassaden der Gemeinschaftsgeist verloren gegangen ist? Wenn jeder für sich selbst sorgt, der Individualismus dominiert und die Wahlergebnisse eine Tendenz zur extremen Rechten erkennen lassen. Vorführung und anschließende Diskussion mit Vincent Froehly Filmemacher, Dokumentarfilmer und Fotograf.

Im Anschluss an jeden Abend können sich die Teilnehmer zu einem geselligen Beisammensein treffen und die Diskussion bei einem Getränk fortsetzen.

Italiano :

Documentario di 52 minuti: Cosa ci riserva il futuro quando le piccole comunità si trovano di fronte alla stessa realtà: scuole e negozi chiusi, associazioni sciolte, bilanci comunali che si riducono e legami sociali che si sgretolano? Se, nonostante i segni esteriori di ricchezza, lo spirito comunitario dietro le facciate eleganti è evaporato? Quando ognuno pensa a se stesso, quando l’individualismo domina e quando i risultati elettorali mostrano un’oscillazione verso l’estrema destra? Proiezione seguita da un dibattito con Vincent Froehly, regista, documentarista e fotografo.

Alla fine di ogni serata, i partecipanti potranno incontrarsi per un momento conviviale e prolungare la discussione davanti a un drink.

Espanol :

Documental de 52 minutos: ¿Qué depara el futuro cuando las pequeñas comunidades se enfrentan a la misma realidad: escuelas y comercios cerrados, asociaciones disueltas, presupuestos municipales menguantes y lazos sociales que se desmoronan? ¿Si, a pesar de los signos externos de riqueza, el espíritu comunitario que se esconde tras las fachadas elegantes se ha evaporado? ¿Cuando el sálvese quien pueda, cuando domina el individualismo y cuando los resultados electorales muestran un giro hacia la extrema derecha? Proyección seguida de un debate con Vincent Froehly Cineasta, documentalista y fotógrafo.

Al final de cada velada, los participantes podrán reunirse para un momento de convivencia y prolongar el debate tomando una copa.

