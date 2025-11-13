Festival du film engagé Saint-Amarin
Festival du film engagé Saint-Amarin jeudi 13 novembre 2025.
Festival du film engagé
Place des Diables Bleus Saint-Amarin Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-13 19:30:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-13
Projection des films:
– leudi 13/11 Les vaillantes
– Vendredi 14/11 Locavores + renaître Villenoy
– Samedi 15/11 GIIWE + la punta de la lanza
– Dimanche 16/11 Transmettre
– Dimanche 16/11 Transmettre
Place des Diables Bleus Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est +33 6 27 83 08 35
English :
Film screenings:
– thursday 13/11: Les vaillantes (The Valiant Ones)
– Friday 14/11: Locavores + renaître Villenoy ( Locavores + rebirth Villenoy )
– Saturday 15/11: GIIWE + la punta de la lanza
– Sunday 16/11: Transmettre
German :
Vorführung der Filme:
– leudi 13/11: Les vaillantes (Die tapferen Frauen)
– Freitag, 14.11.: Locavores + renaître Villenoy
– Samstag, 15.11.: GIIWE + la punta de la lanza
– Sonntag, 16.11.: Weitergeben
Italiano :
Proiezioni di film:
– giovedì 13/11: Les vaillantes (I valorosi)
– Venerdì 14/11: Locavores + renaître Villenoy
– Sabato 15/11: GIIWE + la punta della lanza
– Domenica 16/11: Transmettre
Espanol :
Proyección de películas:
– jueves 13/11: Les vaillantes (Los valientes)
– Viernes 14/11: Locavores + renaître Villenoy
– Sábado 15/11: GIIWE + la punta de la lanza
– Domingo 16/11: Transmettre
L’événement Festival du film engagé Saint-Amarin a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin