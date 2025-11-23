Festival du film engagé Sols couverts d’espoir Oberbruck

Festival du film engagé Sols couverts d’espoir

Rue du Buhl Oberbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-23 16:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Documentaire d’Éléonore de Lambertye de 59 minutes Ce documentaire suit un voyage de 5 mois à travers l’Europe à la rencontre d’agriculteurs qui, face à l’érosion, aux sécheresses et au déclin de la biodiversité, réinventent leur métier. Entre pratiques innovantes et savoirs ancestraux, ils œuvrent à régénérer sols, eau et biodiversité, avec l’éclairage de scientifiques pour imaginer une agriculture plus durable et porteuse d’espoir. Projection suivie d’un débat avec Laurène Gomez, cheffe monteuse.

À l’issue de chaque soirée, les participants pourront se retrouver pour un moment de convivialité et prolonger la discussion autour d’un verre.

Rue du Buhl Oberbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

Documentary by Éléonore de Lambertye, 59 minutes: This documentary follows a 5-month journey across Europe to meet farmers who, faced with erosion, drought and declining biodiversity, are reinventing their trade. Between innovative practices and ancestral knowledge, they are working to regenerate soil, water and biodiversity, with the enlightenment of scientists to imagine a more sustainable and hopeful agriculture. Screening followed by discussion with Laurène Gomez, film editor.

At the end of each evening, participants will be able to meet up for a convivial moment and extend the discussion over a drink.

German :

Dokumentarfilm von Éléonore de Lambertye, 59 Minuten: Dieser Dokumentarfilm folgt einer fünfmonatigen Reise durch Europa, um Landwirte zu treffen, die angesichts von Erosion, Dürren und dem Rückgang der Biodiversität ihren Beruf neu erfinden. Zwischen innovativen Praktiken und althergebrachtem Wissen arbeiten sie daran, Böden, Wasser und Biodiversität zu regenerieren. Dabei werden sie von Wissenschaftlern unterstützt, um sich eine nachhaltigere und hoffnungsvollere Landwirtschaft vorzustellen. Filmvorführung und anschließende Diskussion mit Laurène Gomez, Schnittmeisterin.

Im Anschluss an jeden Abend können sich die Teilnehmer zu einem geselligen Beisammensein treffen und die Diskussion bei einem Getränk fortsetzen.

Italiano :

Documentario di Éléonore de Lambertye, 59 minuti: Questo documentario segue un viaggio di 5 mesi attraverso l’Europa per incontrare agricoltori che, di fronte all’erosione, alla siccità e al declino della biodiversità, stanno reinventando il loro mestiere. Combinando pratiche innovative e conoscenze ancestrali, stanno lavorando per rigenerare il suolo, l’acqua e la biodiversità, con l’aiuto di scienziati per ideare una forma di agricoltura più sostenibile che offre speranza Proiezione seguita da un dibattito con Laurène Gomez, montatrice del film.

Alla fine di ogni serata, i partecipanti potranno incontrarsi per un momento conviviale e prolungare la discussione davanti a un drink.

Espanol :

Documental de Éléonore de Lambertye, 59 minutos: Este documental sigue un viaje de 5 meses por Europa para conocer a agricultores que, enfrentados a la erosión, la sequía y la disminución de la biodiversidad, están reinventando su oficio. Combinando prácticas innovadoras y conocimientos ancestrales, trabajan para regenerar el suelo, el agua y la biodiversidad, con la ayuda de científicos para idear una forma de agricultura más sostenible que ofrezca esperanza Proyección seguida de un debate con Laurène Gomez, montadora de la película.

Al final de cada velada, los participantes podrán reunirse para un momento de convivencia y prolongar el debate tomando una copa.

