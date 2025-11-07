Festival du Film Franco-Arabe de Noisy-le-Sec Cinéma Le Trianon Romainville 7 – 16 novembre 4 €

Une programmation ouverte à tous pour un voyage au cœur de la création cinématographique franco-arabe contemporaine avec, cette année, un focus sur le cinéma tunisien !

**La 14e édition du Festival du Film Franco-Arabe de Noisy-le-Sec (FFFA) met à l’honneur le cinéma tunisien !**

Du 7 au 16 novembre 2025, le festival braque ses projecteurs sur le cinéma tunisien en pleine effervescence. Sa vitalité, portée par une génération de cinéastes audacieux et audacieuses, s’illustre dans les plus grands festivals internationaux. Leurs œuvres témoignent d’un pays en mouvement, traversé par sa mémoire révolutionnaire, un bouillonnement artistique et des tensions politiques. Le FFFA propose un tour d’horizon de cette riche cinématographie, à travers une large sélection de films, dont trois réalisés par la marraine de cette édition, **Hind Meddeb**, réalisatrice et documentariste franco-tunisienne.

**Mais le voyage cinématographique ne s’arrête pas aux frontières tunisiennes.** De la Palestine au Soudan, de la Syrie post-Assad aux imaginaires égyptiens et aux voix des diasporas, le Festival propose une programmation dense et engagée de près de 60 films en provenance de 23 pays, courts et longs, fiction et documentaire inédits, en avant-premières ou de patrimoine, des projections pour la jeunesse et une sélection de courts-métrages en compétition, des débats, des rencontres avec des cinéastes et penseurs…

**Une programmation hors-les-murs, pour la plupart gratuite**, est également à découvrir (ateliers, spectacles, expositions…)

[https://www.cinematrianon.fr/festivals/festival-du-film-franco-arabe](https://www.cinematrianon.fr/festivals/festival-du-film-franco-arabe)

[https://www.noisylesec.fr/soiree-douverture-du-festival-du-film-franco-arabe-fffa/](https://www.noisylesec.fr/soiree-douverture-du-festival-du-film-franco-arabe-fffa/)

Cinéma Le Trianon Place Carnot 93 Romainville 93230 Seine-Saint-Denis