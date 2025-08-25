Festival du Film Francophone Angoulême

Festival du Film Francophone

Angoulême Charente

Début : Dimanche 2025-08-25

fin : 2025-08-30

2025-08-25

Profitant des derniers rayons de soleil du mois d’août, le FFA célèbre le cinéma francophone. Que ce soit dans les salles ou sur les places publiques, les films et leurs spectateurs envahissent pour cette occasion la cité des Valois.

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 05 66 contact@filmfrancophone.fr

English :

Taking advantage of the last rays of sunshine in August, the FFA celebrates French-speaking cinema. Whether in theaters or on public squares, the films and their spectators invade the city of Valois for this occasion.

German :

Mit den letzten Sonnenstrahlen im August feiert das FFA das frankophone Kino. Ob in den Kinosälen oder auf den öffentlichen Plätzen, die Filme und ihre Zuschauer erobern zu diesem Anlass die Stadt der Valois.

Italiano :

Approfittando degli ultimi raggi di sole di agosto, l’FFA celebra il cinema francofono. Nelle sale o nelle piazze, i film e i loro spettatori invadono la città di Valois per questa occasione.

Espanol :

Aprovechando los últimos rayos de sol de agosto, el FFA celebra el cine francófono. Ya sea en las salas o en las plazas públicas, las películas y sus espectadores invaden la ciudad de Valois para la ocasión.

