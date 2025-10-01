Festival du Film Francophone d’Angoulême via Brides-les-Bains Brides-les-Bains

Cinéma le Doron Brides-les-Bains Savoie

Début : Vendredi 2025-10-01
fin : 2025-10-05

2025-10-01

Événement incontournable de la rentrée en Tarentaise !
Cinéma le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64  contact@brides-les-bains.com

English :

The must-attend back-to-school event in the Tarentaise region!

German :

Unumgängliches Ereignis des Schulanfangs in Tarentaise!

Italiano :

L’evento back-to-school imperdibile della Tarentaise!

Espanol :

¡La cita ineludible de la vuelta al cole en la Tarentaise!

