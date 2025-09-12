Festival du Film Gastronomique « Dans la cuisine des Nguyen » Cinéma Le Navire Valence

Festival du Film Gastronomique « Dans la cuisine des Nguyen » Cinéma Le Navire Valence vendredi 12 septembre 2025.

Festival du Film Gastronomique « Dans la cuisine des Nguyen »

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 11:00:00
fin : 2025-09-12 11:00:00

Date(s) :
2025-09-12

Film de Stéphane Ly-Cuong France 1h39 2025 VF Avec Clotilde Chevalier, Anh Tran-Nghia, Leanna Chea, Thomas Jolly, Camille Japy
  .

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20  contact@cinemalenavire.fr

English :

Film by Stéphane Ly-Cuong France 1h39 2025 VF With Clotilde Chevalier, Anh Tran-Nghia, Leanna Chea, Thomas Jolly, Camille Japy

German :

Film von Stéphane Ly-Cuong Frankreich 1h39 2025 VF Mit Clotilde Chevalier, Anh Tran-Nghia, Leanna Chea, Thomas Jolly, Camille Japy

Italiano :

Film di Stéphane Ly-Cuong Francia 1h39 2025 VF Con Clotilde Chevalier, Anh Tran-Nghia, Leanna Chea, Thomas Jolly, Camille Japy

Espanol :

Película de Stéphane Ly-Cuong Francia 1h39 2025 VF Con Clotilde Chevalier, Anh Tran-Nghia, Leanna Chea, Thomas Jolly, Camille Japy

L’événement Festival du Film Gastronomique « Dans la cuisine des Nguyen » Valence a été mis à jour le 2025-08-19 par Valence Romans Tourisme