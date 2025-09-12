Festival du Film Gastronomique « Dans la cuisine des Nguyen » Cinéma Le Navire Valence
Festival du Film Gastronomique « Dans la cuisine des Nguyen »
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2025-09-12 11:00:00
fin : 2025-09-12 11:00:00
2025-09-12
Film de Stéphane Ly-Cuong France 1h39 2025 VF Avec Clotilde Chevalier, Anh Tran-Nghia, Leanna Chea, Thomas Jolly, Camille Japy
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
English :
Film by Stéphane Ly-Cuong France 1h39 2025 VF With Clotilde Chevalier, Anh Tran-Nghia, Leanna Chea, Thomas Jolly, Camille Japy
German :
Film von Stéphane Ly-Cuong Frankreich 1h39 2025 VF Mit Clotilde Chevalier, Anh Tran-Nghia, Leanna Chea, Thomas Jolly, Camille Japy
Italiano :
Film di Stéphane Ly-Cuong Francia 1h39 2025 VF Con Clotilde Chevalier, Anh Tran-Nghia, Leanna Chea, Thomas Jolly, Camille Japy
Espanol :
Película de Stéphane Ly-Cuong Francia 1h39 2025 VF Con Clotilde Chevalier, Anh Tran-Nghia, Leanna Chea, Thomas Jolly, Camille Japy
