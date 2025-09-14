Festival du Film Gastronomique « Le sens de la Fête » Cinéma Le Navire Valence
Festival du Film Gastronomique « Le sens de la Fête » Cinéma Le Navire Valence dimanche 14 septembre 2025.
Festival du Film Gastronomique « Le sens de la Fête »
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 20:00:00
fin : 2025-09-14 20:00:00
Date(s) :
2025-09-14
Film de Eric Toledano, Olivier Nakache France 1h56 2017 VF Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haidara, Jean-paul Rouve, Vincent Macaigne
.
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
English :
Film by Eric Toledano, Olivier Nakache France 1h56 2017 VF With Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haidara, Jean-paul Rouve, Vincent Macaigne
German :
Film von Eric Toledano, Olivier Nakache Frankreich 1h56 2017 VF Mit Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haidara, Jean-paul Rouve, Vincent Macaigne
Italiano :
Film di Eric Toledano, Olivier Nakache Francia 1h56 2017 VF Con Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haidara, Jean-paul Rouve, Vincent Macaigne
Espanol :
Película de Eric Toledano, Olivier Nakache Francia 1h56 2017 VF Con Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haidara, Jean-paul Rouve, Vincent Macaigne
L’événement Festival du Film Gastronomique « Le sens de la Fête » Valence a été mis à jour le 2025-08-19 par Valence Romans Tourisme